Уряд не планує обмежувати експорт пшениці
Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Стосовно пшениці. Україна є житницею світу, не лише Європи. У нас є шестимісячний запас споживання Україною до нового врожаю. Ми працюємо з фермерами, ми працюємо з відповідними агрокомпаніями, з якими проводимо щотижневий аналіз того, як треба вести політику в експорті продовольства зерна, в тому числі. І якщо ми не зробимо сьогодні експорту в тих кількостях, в яких маємо зробити, при шестимісячному запасі ми отримаємо просто зерно, яке треба буде викинути на смітник. І агрокомпанії, бюджет України втратять валютну виручку, втратить бюджет підприємств, які не зможуть отримати те, що запланували», - заявив Шмигаль.
За його словами, уряд слідкує за тим, щоб у країні був не тримісячний запас, як прийнято зазвичай, а шестимісячний запас продовольства до нового врожаю, який, за оцінками фахівців, буде знову доволі непоганим, попри весняну посуху. Тим більше, що у зв’язку з тим, що пішли дощі, очікується покращення прогнозу майбутнього врожаю, наголосив глава уряду.
Також він нагадав, що від початку карантину було обмежено експорт гречаної крупи.
«Перше, що було зроблено, були введені відповідні квотування на вивезення крупи гречаної з України, тому що дійсно місяць тому на ринку спостерігалися доволі панічні настрої щодо цього продукту. Тому ми підписали і ініціювали підписання додаткових контрактів завезення гречки в Україну. І фактичної заборони експорту з України. Уряд щодня тримає руку на пульсі стосовно запасів продовольства в Україні, нашого резерву і квот на експорт, або ввезення відповідного продовольства в Україну», - наголосив Прем’єр-міністр.