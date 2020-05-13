Уряд не планує обмежувати експорт пшениці

В Україні сформовано шестимісячний запас пшениці для внутрішнього споживання країною, і якщо не буде експортовано заплановану кількість зерна, то зайву пшеницю нікуди буде дівати.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Стосовно пшениці. Україна є житницею світу, не лише Європи. У нас є шестимісячний запас споживання Україною до нового врожаю. Ми працюємо з фермерами, ми працюємо з відповідними агрокомпаніями, з якими проводимо щотижневий аналіз того, як треба вести політику в експорті продовольства зерна, в тому числі. І якщо ми не зробимо сьогодні експорту в тих кількостях, в яких маємо зробити, при шестимісячному запасі ми отримаємо просто зерно, яке треба буде викинути на смітник. І агрокомпанії, бюджет України втратять валютну виручку, втратить бюджет підприємств, які не зможуть отримати те, що запланували», - заявив Шмигаль.

За його словами, уряд слідкує за тим, щоб у країні був не тримісячний запас, як прийнято зазвичай, а шестимісячний запас продовольства до нового врожаю, який, за оцінками фахівців, буде знову доволі непоганим, попри весняну посуху. Тим більше, що у зв’язку з тим, що пішли дощі, очікується покращення прогнозу майбутнього врожаю, наголосив глава уряду.

Також він нагадав, що від початку карантину було обмежено експорт гречаної крупи.

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«Перше, що було зроблено, були введені відповідні квотування на вивезення крупи гречаної з України, тому що дійсно місяць тому на ринку спостерігалися доволі панічні настрої щодо цього продукту. Тому ми підписали і ініціювали підписання додаткових контрактів завезення гречки в Україну. І фактичної заборони експорту з України. Уряд щодня тримає руку на пульсі стосовно запасів продовольства в Україні, нашого резерву і квот на експорт, або ввезення відповідного продовольства в Україну», - наголосив Прем’єр-міністр.