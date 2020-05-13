Мінфін перевів авансування відряджень держслужбовців у безготівкову форму

Авансування відряджень державних службовців та працівників державних підприємств, установ і організацій, здійснюватиметься в безготівковій формі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Авансування відряджень державних службовців та працівників державних підприємств, установ і організацій, здійснюватиметься в безготівковій формі. Відповідні зміни до "Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон" було внесено наказом Міністерства фінансів №155 від 13.04.2020р., який набрав чинності 12 травня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Готівкове авансування можна здійснювати лише з метою забезпечення конфіденційності працівників (направлення у відрядження державними органами і військовими формуваннями працівників органів і організацій, на які покладено завдання і повноваження з розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності).

Змінами до Інструкції також передбачена можливість видачі авансу при відрядженні за кордон у гривнях, а також уточнено перелік витрат, які відшкодовуються відрядженому працівнику (наприклад, комісійні витрати у разі обміну валюти, суми комісійної винагороди за надані банком послуги, пов’язані з використанням платіжних карток та готівки).