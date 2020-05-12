Шмигаль припускає, що виділених 1,6 мільярда не вистачить на зарплати шахтарям

Додатково виділених з держбюджету на реструктуризацію вугільної галузі 1,6 млрд грн може бути недостатньо.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"При внесенні змін у бюджет ми спільно з депутатським корпусом додали 1,6 млрд грн на статтю "реструктуризація шахтарської галузі" - по факту, це для виплат заробітної плати та погашення боргів. Скоріше за все, цих коштів не вистачить до кінця року. Ми будемо змушені повернутися (до цього питання - ред.), коли порахуємо, скільки конкретно треба, щоб підтримати шахтарів", - наголосив Шмигаль.

Він нагадав, що через кризу в енергетиці та економіці частина шахт була зупинена.

"Як обіцяв Президент, ми не дамо шахтарів та вугільну галузь в образу", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 квітня ухвалила зміни до держбюджету на 2020 рік.

Згідно з документом, дефіцит держбюджету збільшено на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скорочуються на 119,75 млрд грн - до 975,8 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшуються на 82,4 млрд грн - до 1266,4 млрд грн (з 1184 млрд грн).

Також ці зміни передбачають створення Фонду боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 млрд грн.

Фото: КМУ