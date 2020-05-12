Харків придбає нові тролейбуси за кредит у €10 мільйонів від ЄІБ

49 тролейбусів за кредит у 10 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) придбає Харків в рамках проєкту "Міський громадський транспорт України".

Про це йдеться в угоді, яку у Харкові підписали представники КП "Тролейбусне депо №3" та АТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс"", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відповідно до угоди, банк надає Харкову 10 млн євро кредиту на оновлення тролейбусного автопарку. За ці кошти для КП "Тролейбусне депо №3" будуть придбані 49 нових тролейбусів виробництва компанії "Богдан Моторс". Нова партія рухомого складу включатиме 12 двосекційних і 37 односекційних тролейбусів", - зазначив під час церемонії заступник Харківського міського голови Євгеній Водовозов.

За його словами, реалізація цього проєкту дозволить підвищити комфорт і безпеку пасажирських перевезень.

"Мається на увазі, зокрема, забезпечення легкого доступу до електротранспорту літнім людям, людям з інвалідністю та пасажирам із дитячими колясками... Крім того, оновлення рухомого складу поліпшить екологію Харкова, що є одним з основних кроків виконання "Плану дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату Харкова", - сказав Водовозов.

За його словами, мета цього плану - скоротити викиди СО2 у місті не менше ніж на 30%.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2015 року ЄБРР схвалив виділення 100 млн євро кільком міста України з метою поліпшення інфраструктури пасажирського транспорту.

В 2018 році підписано кредитні угоди з комунальними тролейбусними підприємствами 4 міст України, у тому числі, Харкова, на загальну суму у 38 млн євро під гарантії міст.

Проєкт "Міський громадський транспорт України" - це рамковий кредит на 200 млн євро для фінансування оновлення громадського транспорту в 11 містах України за стандартами ЄС.