ПФУ спрямував на виплату травневих пенсій ще 2,1 мільярда

ПФУ спрямував на виплату травневих пенсій ще 2,1 мільярда

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Укрінформ
Пенсійний фонд України спрямував на виплату пенсій травня ще 2,1 мільярди гривень.

Про це ідеться на сторінці ПФУ в Facebook.

«12 травня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій травня. На пенсійні виплати спрямовано 2,1 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 18,4 мільярда гривень», - інформують у ПФУ.

Також нагадують, що виплату пенсій проведуть у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

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Пенсію зарахують на рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ «Укрпошта», пенсії доставлять листоноші додому.

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