Харківський тракторний вийшов з карантину та повністю відновив виробництво

Харківський тракторний завод (ХТЗ) після вимушеного простою через пандемію коронавірусу повністю відновив виробництво.

Про це повідомила пресслужба підприємства на сторінці у Facebook.

«Із 12 травня Харківський тракторний завод після вимушеного простою у зв’язку з пандемією COVID-19 повністю відновив виробництво колісних, гусеничних тракторів, а також спецтехніки», - йдеться у повідомленні.

Для покупців тракторів підприємство оголосило акції - коробку передач, міст або двигун у подарунок.

Як повідомляв Укрінформ, на карантин завод пішов 18 березня. Працівники мали змогу відгуляти оплачувані відпустки або ж отримати дві третини від зарплати.

Харківський тракторний завод – найбільше в Україні машинобудівне підприємство, засноване у 1930 році. У 2016 році, коли підприємство перебувало у кризовому стані, його придбала група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського. Було відновлено виробництво, а інженери заводу поліпшили якість модернізованої техніки. Трактори виробництва ХТЗ комплектуються двигунами відомого світового виробника Iveco.

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На сьогодні ХТЗ – єдиний в країнах колишньої СНД виробник як колісних, так і гусеничних тракторів. Його техніка, крім України, постачається і на зовнішні ринки - Молдова, Казахстан, Вірменія, Польща, Болгарія, Румунія, Литва та Грузія, Нова Зеландія та Сінгапур.

У 2019 році ХТЗ випустив 585 одиниць техніки (зростання порівняно з минулим роком на 12%) і реалізував 638 (зростання на 16%). На заводі працюють понад 1100 співробітників.

Виручка підприємства зросла на 22% і становить майже 800 млн грн.