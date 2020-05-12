Комітет Ради підтримав проєкт щодо додаткової підтримки платників податків
Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Facebook.
"Щойно з колегами по комітету одноголосно підтримали до 2-го читання наш черговий антикризовий законопроєкт №3329-д . Знайшли шляхи для додаткової допомоги медикам, бізнесу та громадянам на період карантину", - інформував депутат.
Серед змін до 2-го читання:
- депутати знайшли спосіб до 30 червня звільнити від оподаткування ПДФО 300% доплати медикам (але без втрат для місцевих бюджетів);
- допомогу по частковому безробіттю звільнили від оподаткування ПДФО та військовим збором;
- надали можливість отримувати допомогу по частковому безробіттю для ФОПів.
До кінця останнього місяця карантину:
- продовжили строк пільг для виробництва дезінфекторів;
- призупинили строки розгляду скарг платників податків, надання індивідуальних податкових консультацій та відповідей платників на запити податкової;
- продовжили звільнення від штрафів і пені за прострочення споживчого кредиту.
"Крім того, збереглися норми з 1-го читання: звільнення ФОПів від ЄСВ за себе до 31 травня, мораторій на перевірки та незастосування штрафів та пені за порушення податкового законодавства і законодавства з ЄСВ до кінця карантину, продовження спрощеної процедури капіталізації банків", - зазначив Железняк.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 квітня ухвалила за основу зі скороченням строку підготовки до другого читання законопроєкт №3329-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)".