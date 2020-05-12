Четвертий енергоблок Рівненської АЕС вивели в резерв
Про це повідомляється на сайті РАЕС.
"12 травня 2020 року о 1:38 відключено від мережі енергоблок №4 (ВВЕР-1000) Рівненської АЕС. У зв'язку із балансовим обмеженням НАЕК "Енергоатом" блок №4 РАЕС переведено у "гарячий резерв", реакторна установка енергоблоку розвантажена до мінімального контрольованого рівня потужності", - йдеться в повідомленні.
Минулої доби на Рівненській АЕС у роботі перебували усі чотири енергоблоки із сумарним навантаженням 2217 МВт. Діє балансове обмеження.
За минулу добу енергоблоками РАЕС вироблено 53,2 млн кВт год електроенергії, з початку місяця –646,3 млн кВт год електроенергії та з початку року – 7 млрд 501,9 млн кВт год електроенергії.
Як повідомляв Укрінформ, задля подолання кризових явищ в роботі енергетичної системи України Міністерством енергетики та захисту довкілля України був запропонований новий Прогнозний енергетичний баланс виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 р. Виконання нового Прогнозного енергобалансу потребує виведення в резерв трьох енергоблоків ВВЕР-1000 на Запорізькій та Рівненській АЕС. Планувалося, що резерв енергоблока №2 ЗАЕС триватиме з 21 квітня до 30 червня (71 доба); енергоблок №6 ЗАЕС перебуватиме в резерві з 10 травня по 15 серпня (98 діб); енергоблок №3 РАЕС буде виведено в резерв з 10 травня по 4 серпня – тривалість 87 діб. Це забезпечить роботу інших енергоблоків АЕС України на рівні близькому до номінального.
Як відомо, Рівненська атомна електростанція (РАЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На РАЕС експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.