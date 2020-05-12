Четвертий енергоблок Рівненської АЕС вивели в резерв

Енергоблок №4 Рівненської АЕС 12 травня 2020 року відключено від енергосистеми України та виведено в резерв.

Про це повідомляється на сайті РАЕС.

"12 травня 2020 року о 1:38 відключено від мережі енергоблок №4 (ВВЕР-1000) Рівненської АЕС. У зв'язку із балансовим обмеженням НАЕК "Енергоатом" блок №4 РАЕС переведено у "гарячий резерв", реакторна установка енергоблоку розвантажена до мінімального контрольованого рівня потужності", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби на Рівненській АЕС у роботі перебували усі чотири енергоблоки із сумарним навантаженням 2217 МВт. Діє балансове обмеження.

За минулу добу енергоблоками РАЕС вироблено 53,2 млн кВт год електроенергії, з початку місяця –646,3 млн кВт год електроенергії та з початку року – 7 млрд 501,9 млн кВт год електроенергії.

Як повідомляв Укрінформ, задля подолання кризових явищ в роботі енергетичної системи України Міністерством енергетики та захисту довкілля України був запропонований новий Прогнозний енергетичний баланс виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 р. Виконання нового Прогнозного енергобалансу потребує виведення в резерв трьох енергоблоків ВВЕР-1000 на Запорізькій та Рівненській АЕС. Планувалося, що резерв енергоблока №2 ЗАЕС триватиме з 21 квітня до 30 червня (71 доба); енергоблок №6 ЗАЕС перебуватиме в резерві з 10 травня по 15 серпня (98 діб); енергоблок №3 РАЕС буде виведено в резерв з 10 травня по 4 серпня – тривалість 87 діб. Це забезпечить роботу інших енергоблоків АЕС України на рівні близькому до номінального.

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Як відомо, Рівненська атомна електростанція (РАЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На РАЕС експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.