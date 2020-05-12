Фонд гарантування продає нерухомість "Родовід банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 14 травня 2020 року проведе аукціон із продажу комерційної нерухомості, що перебуває на балансі АТ "Родовід Банк".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"14 травня 2020 року є можливість придбати комерційну нерухомість з офісними та вбудованими приміщеннями, розрахованими на облаштування магазину, їдальні та апаратно-студійного комплексу загальною площею 8455,7 кв. м", - йдеться в повідомленні.

Майно перебуває на балансі АТ "Родовід Банк".

Початкова ціна лоту – 37, 84 млн грн.

Аукціон з продажу об’єкту за англійською моделлю відбудеться на майданчику ProZorro.Продажі. Цей актив уже 8 разів виставлявся на торги, але досі не був викуплений.

Як повідомляв Укрінформ, 19 грудня 2017 року Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "Родовід Банк".

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Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 21 листопада 2019 року №2974 про продовження строків здійснення процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства "Родовід Банк" строком на один рік із 20 грудня 2019 року до 19 грудня 2020 року включно.