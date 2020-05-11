НАБУ і САП завершили розслідування мільйонної оборудки на “Електроважмаші”

Детективи НАБУ і САП завершили розслідування справи щодо завдання збитків підприємству «Електроважмаш» на суму близько 14 мільйонів гривень.

Матеріали справи перед направленням до суду надано для ознайомлення трьом працівникам заводу «Електроважмаш» та представникам чеської компанії, повідомляє пресслужба НАБУ.

«8 травня 2020 року п’ятьом підозрюваним у завданні 13,7 млн грн збитків державному підприємству «Завод «Електроважмаш» відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням справи до суду. Таким чином, НАБУ та САП завершили розслідування третьої корупційної схеми на підприємстві», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дії всіх підозрюваних кваліфіковані за ч.2 ст. 364 ККУ («Зловживання владою або службовим становищем»). Йдеться про двох заступників директора ДП «Завод «Електроважмаш», начальника управління підприємства, кінцевого бенефіціара чеської компанії та директора чеської компанії.

За інформацією пресслужби, слідство встановило, що у 2017 році посадовці ДП «Завод «Електроважмаш» за посередництва підконтрольної їм компанії, зареєстрованої у м. Прага (Чеська Республіка), організували продаж запасних частин компанії реального сектору економіки (Литовська Республіка). Ті запчастини, які «Електроважмаш» продав чеській компанії за 600,3 тис. євро, остання перепродала литовській за майже вдвічі більшою ціною — 1,22 млн євро. В результаті ДП «Завод «Електроважмаш» недоотримало 13,7 млн грн, що підтверджено експертизами.

Розслідування цих фактів детективи НАБУ здійснювали з листопада 2017 року.

Про підозру посадовцям повідомлено 17 березня 2020 року.

Фото: Електроважмаш