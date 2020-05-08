Чеська авіакомпанія планує у травні поновити перельоти в Україну

Чеська авіакомпанія СSA-Czech Airlines стала однією з перших, хто виявив намір у травні 2020 року відновити перельоти в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) у Facebook.

"Чеський флагманський авіаперевізник СSA-Czech Airlines планує відновити виконання регулярних рейсів із Праги в Київ з 24 травня та в Одесу з 25 травня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 14 березня Кабмін ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня.

Із 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Як повідомлялося, дію карантину, який почався 12 березня, продовжено до 22 травня, але з 11 травня уряд послабив карантинні заходи.