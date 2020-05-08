Експерт пояснила, чому російське ядерне паливо не забезпечує маневреної роботи АЕС в Україні

У Європі є приклади успішного застосування палива, що дозволяє атомній генерації маневрувати.

Про це розповіла в інтерв'ю Укрінформу медіадиректор асоціації "Український ядерний форум" Ольга Кошарна.

"Та хоч би приклад Франції, де 70% припадає на атомну енергетику і де державна компанія володіє не тільки всіма АЕС, а ще й будує “зелені” потужності, гідроелектростанції. Але відмінність французьких атомних станцій – вони можуть маневрувати протягом доби. А паливо, яке ми купуємо у РФ, не дозволяє маневрувати», - пояснила експерт.

Вищезгадана добова маневреність залежить від конструкції палива, що використовується атомними станціями.

На думку Кошарної, якщо паливо має відповідну конструкцію, атомні електростанції стають менш інерційними і можуть "підстраховувати" сонячні та вітрові станції, виробництво електроенергії якими дуже залежить від погоди. Наразі потреби споживачів у електроенергії покривають за допомогою ТЕС, виробництво яких можна регулювати протягом доби. Це призводить до збільшення шкідливих викидів в атмосферу.

«Наскільки знаю, паливо компанії Westinghouse Electric Company (працює на українському ринку з 1992 року, єдиний альтернативний РФ постачальник ядерного палива для наших АЕС - ред.) у принципі теоретично підійшло б для цього. І воно краще за російське з точки зору гнучкості, не деформується, як російське. Конструкція краща», - пояснила Кошарна.

За її словами, аби реактори працювали по-сучасному, треба заздалегідь проєктувати паливо так, щоб воно витримувало коливання навантажень.

«Це непросте інженерне завдання, але Франція впоралася. А наші радянські реактори працюють по-старому», - розповіла експерт з енергетики.

Як повідомлялось, для всіх чотирьох діючих АЕС України держпідприємство "НАЕК" Енергоатом" закуповує ядерне паливо за контрактами з компаніями "ТВЕЛ" і Westinghouse Electric Sweden.

За даними Держслужби статистики, у першому півріччі 2019 року частка закупівель Україною ядерного палива у "ТВЕЛ" (РФ) у грошовому еквіваленті становила 47,9%, у Westinghouse (Швеція) - 52,1%.