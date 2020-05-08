Україна втрачає прибутки, не маючи змоги експортувати електроенергію - експерт

Проєкт "Енергоміст Україна - ЄС", що мав інтегрувати Об'єднану енергетичну систему України з європейською, міг би задовольняти наростаючий попит на електроенергію у Польщі та інших країнах Європи.

Про це розповіла в інтерв’ю Укрінформу медіадиректор асоціації "Український ядерний форум" Ольга Кошарна.

"На жаль, зарубали проєкт "Енергоміст Україна - ЄС", завдяки якому зараз би надлишок електроенергії експортували. Зарубали в той час, коли Польща принципово відмовляється купувати білоруські кіловати, але в той же час визнає, що з 2024 року буде відчувати дефіцит встановлених потужностей", - заявила експерт.

За її словами, Литва також відмовилась від білоруської електроенергії, на угоду з Білоруссю погодилася тільки Україна. На думку Кошарної, проєкт "Енергоміст Україна-ЄС" зараз би міг врятувати атомну генерацію і енергетичну систему України в цілому, що наразі переживає кризу.

«Поляки якраз закривають старі вугільні станції, а на вугіллі там вироблялося 80% електроенергії. Вони б купували і навіть транзитом в інші країни доставляли українську електрику. Але свого часу деяким керівникам держкомпаній та ексміністрам та голові Комітету ВР з питань ТЕК Андрію Герусу забракло державницького мислення», - впевнена Кошарна.

Як повідомлялось, проєкт «Енергоміст Україна - ЄС», реалізація якого була започаткована Кабміном у червні 2015 року, передбачав відключення від енергосистеми України енергоблоку №2 Хмельницької АЕС потужністю 1000 МВт та переорієнтування його роботи на експорт електроенергії у Польщу (підстанція «Жешув») та Угорщину (підстанція «Альбертірша»). Вилучену з енергосистеми потужність планували компенсувати за рахунок збільшення на 5-10% потужності на інших атомних енергоблоках України за рахунок впровадження нових технологій.

Проєкт мав забезпечити інтеграцію Об'єднаної енергетичної системи України з європейською енергосистемою ENTSO-E, розвиток інфраструктури міждержавних електричних мереж.

У серпні 2019 року цей проєкт був розкритикований головою НЕК «Укренерго» Всеволодом Ковальчуком та Андрієм Герусом (на той час представником Президента в Кабміні). Герус закликав тодішнього міністра енергетики зупинити реалізацію проєкту.