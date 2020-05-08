ПФУ спрямував на виплату пенсій травня ще 4,7 мільярда

ПФУ спрямував на виплату пенсій травня ще 4,7 мільярда

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Укрінформ
Пенсійний фонд України спрямував ще 4,7 мільярда гривень на виплату пенсій травня.

Про це інформують на сторінці ПФУ в Facebook.

«08 травня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій травня. На пенсійні виплати спрямовано 4,7 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 16,3 мільярда гривень», - ідеться в повідомленні.

У ПФУ нагадують, що виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

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