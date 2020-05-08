Убезпечитись від рейдерських посягань: в Україні підготували рекомендації

В Офісі протидії рейдерству інформують про ризик, що відкриття ринку землі призведе до збільшення рейдерських атак і радять, що треба зробити, аби не стати жертвою рейдерів.

Про це ідеться на сторінці Офісу у Facebook.

«Скасування в Україні з 1 липня 2021 року заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у приватній власності, — для громадян і бізнесу це не лише нові можливості, але й виклики. Існує серйозний ризик, що відкриття ринку землі призведе до збільшення рейдерських атак», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, сьогодні компанії аграрного сектору та власники земельних паїв нерідко потрапляють у поле зору рейдерів і шахраїв, тож експерти Офісу протидії рейдерству підготували рекомендації, які допоможуть убезпечитися від рейдерських посягань.

Зокрема, експерти радять заздалегідь подбати про належне оформлення документів, що підтверджують право власності або інше речове право на земельну ділянку, а також про внесення таких відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Зазначається, що це допоможе захистити власність від незаконних оборудок із даними державного реєстру на підставі підроблених документів.

Окрім того, за словами експертів Офісу протидії рейдерства, варто пересвідчитись, чи присвоєно вашій земельній ділянці кадастровий номер, за допомогою якого на Публічній кадастровій карті можна знайти інформацію про місцезнаходження, цільове призначення ділянки та в чиїй власності вона перебуває.

Якщо земельній ділянці на підставі державного акту кадастровий номер не присвоєно, потрібно звернутися до найближчого розробника документації із землеустрою для виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Без наявності коректних відомостей про земельні ділянки у Державному земельному кадастрі неможливо укласти будь-які цивільно-правові угоди.

Також експерти рекомендують перед укладанням договору купівлі-продажу земельної ділянки перевірити публічну інформацію про контрагента, наприклад, ознайомитися із даними в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацією про наявність судових спорів за участі контрагента, а також - відомостями в Єдиному реєстрі боржників.

Водночас в Офісі протидій рейдерству радять скористатися послугою моніторингового сервісу SMS-Маяк, що дозволить отримати миттєві повідомлення про зміну статусу будь-яких об'єктів нерухомого майна у Державному реєстрі прав, та зареєструватися у Державному аграрному реєстрі.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 31 березня 2020 року ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

28 квітня 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон.