Посли G7 подякували ван Родену за роботу в Україні і нагадали про важливість нової програми МВФ

Посли країн G7 подякували за роботу в Україні голови місії Міжнародного валютного фонду в Україні Рону ван Родену і висловили надію на плідну співпрацю з його наступницею Іванною Владковою-Голлар.

Про це йдеться у заяві дипломатів у Twitter.

«Посли G7 висловлюють щиру подяку та найкращі побажання Рону ван Родену за три роки почесної служби та дружби з Україною в ролі глави місії МВФ. Ми сподіваємося розвинути тісні та продуктивні робочі відносини з новим керівництвом місії Іванною Владковою-Голлар», - йдеться у повідомленні.

Посли також зазначили, що доопрацювання нової програми МВФ має вирішальне значення для макроекономічної стабільності України та майбутнього реформ.

Як повідомляв Укрінформ, громадянка Болгарії Іванна Владкова Голлар з 1 травня змінила Рона ван Родена на посаді голови місії Міжнародного валютного фонду в Україні.

7 травня директор пресофісу МВФ Джері Райс заявив, що переговори між МВФ і Києвом тепер спрямовані не на забезпечення для України трирічної Програми розширеного фінансування (EFF), а на досягнення умов для запуску програми Stand-by, яка передбачає менші обсяги й розрахована на 18 місяців.

Минулого грудня МВФ досяг домовленості з українським керівництвом щодо політики для нової програми розширеного фінансування (EFF) на загальну суму 5,5 млрд дол.

Сума фінансування за новою програмою Stand-by поки що не називається.