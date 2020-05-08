Торік гривневі вклади громадян у банках збільшилися на 17,5%

За 2019 рік гривневі вклади громадян у банках порівняно із 2018 роком збільшилися на 17,5%, а валютні – на 15,4%.

Про це йдеться у Річному звіті НБУ за 2019 рік, повідомляє пресслужба Національного банку.

"Гривневі кошти громадян у банках за минулий рік збільшилися на 17,5%, валютні вклади – на 15,4%. Гривневі кошти бізнесу у банках за рік зросли на 19,5%, валютні кошти – на 48,4%",- йдеться у повідомленні.

Гривневе кредитування громадян на споживчі потреби за підсумками минулого року зросло на 31% проти 2018 року, кредитування на купівлю нерухомості – на 13,4%. Причини зростання – збільшення доходів громадян та висока дохідність таких послуг для банків. Втім, обсяг чистих гривневих кредитів бізнесу за минулий рік скоротилися на 6,2%.

"Пом’якшення монетарної політики упродовж 2019 року сприяло здешевленню кредитів. Ставки за гривневими кредитами бізнесу почали знижуватися наприкінці року. Упродовж IV кварталу – на 2,4 в. п. до 15,7% річних. Утім, вартість кредитів для фізичних осіб залишалася високою", - зауважують в НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці квітня припинився відплив строкових гривневих депозитів та валютних коштів населення. За останній тиждень квітня гривневі кошти населення в цілому, і зокрема строкові гривневі депозити зросли на 0,3%, валютні кошти – на 0,2% у доларовому еквіваленті.

Також повідомлялося, що у березні 2020 року залишки на рахунках населення у банківській системі скоротились на 2,752 млрд грн у гривні та на 19 млн у доларовому еквівалент. У першій декаді березня відбувся злам тренду зростання строкових гривневих та валютних депозитів. Від пікових значень строкові гривневі кошти населення зменшилися на 2,5%, а валютні (у доларовому еквіваленті) – на 4,0%.