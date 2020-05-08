Шмигаль подякував італійському бізнесу в Україні за збереження робочих місць
На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні Давіде Ла Чечіліа та делегацією представників італійських компаній, які працюють в Україні, повідомляє Урядовий портал.
Зазначається, що керівник уряду подякував учасникам зустрічі за створення та збереження робочих місць.
«Після того як завершиться карантин, ми очікуємо засідання Українсько-Італійської ради з питань економічного співробітництва та проведення спільного бізнес-форуму в рамках візиту в Україну Прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте цього року», – сказав Шмигаль.
Натомість посол Італії зауважив, що Україна становить інтерес для інвестицій.
«Італія є одним з перших комерційних партнерів України на світовому та європейському рівні, і ми поставили собі за мету збільшити інвестиції та поглибити економічну співпрацю», – зауважив Ла Чечіліа.
Сторони домовились активізувати співпрацю у різних сферах економіки, зокрема у розвитку енергетики, агробізнесу та інфраструктури.
Фото: КМУ