Шмигаль подякував італійському бізнесу в Україні за збереження робочих місць

Україна готова розпочати "розігрів" економіки та зацікавлена у поглибленні міжнародної співпраці.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні Давіде Ла Чечіліа та делегацією представників італійських компаній, які працюють в Україні, повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що керівник уряду подякував учасникам зустрічі за створення та збереження робочих місць.

«Після того як завершиться карантин, ми очікуємо засідання Українсько-Італійської ради з питань економічного співробітництва та проведення спільного бізнес-форуму в рамках візиту в Україну Прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте цього року», – сказав Шмигаль.

Натомість посол Італії зауважив, що Україна становить інтерес для інвестицій.

«Італія є одним з перших комерційних партнерів України на світовому та європейському рівні, і ми поставили собі за мету збільшити інвестиції та поглибити економічну співпрацю», – зауважив Ла Чечіліа.

Сторони домовились активізувати співпрацю у різних сферах економіки, зокрема у розвитку енергетики, агробізнесу та інфраструктури.

Фото: КМУ