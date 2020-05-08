Україна у квітні майже вдвічі збільшила імпорт свинини

Україна у квітні імпортувала близько 1 тис. т свіжого, охолодженого та мороженого м’яса свиней, що майже вдвічі більше, ніж за березень.

Про це повідомляє Асоціація «Свинарі України» з посиланням на дані митної статистики.

«Надходження на внутрішній ринок тисячі тонн імпортної свинини проти вдвічі менших об’ємів поставок свинини у перший місяць весни, дійсно, сприймається як активізація. Проте, якщо розширити період спостереження, то така зміна вже не виглядає дуже критичною. Так, приблизно такі ж об’єми імпортної свинини вітчизняні м’ясопереробники закуповували в січні та лютому. Крім цього, пожвавлення імпортної активності у квітні стається далеко не перший раз: аналогічну ситуацію ми спостерігали в квітні 2018-го,» — уточнюють аналітики АСУ.

Загальний об’єм імпорту свинини протягом січня-квітня складає 3,5 тис. т сукупною вартістю 7,2 млн дол. США. Це відчутно поступається імпортній активності за відповідний період минулого року: у 2,6 раза менше у натуральному вираженні та у 2,3 раза у валютному.

"Водночас дані про підсумки експортної торгівлі також свідчать про позитивну динаміку. Зокрема, за чотири місяці 2020-го за кордон поставили вдвічі більше, ніж рік тому — 0,94 тис. т сукупною вартістю 2,6 млн дол. США. Основним напрямком збуту є ОАЕ, куди спрямували понад ¾ вивезенної з України свинини. Тож за підсумками чотирьох місяців 2020-го від'ємне значення зовнішньоторгового сальдо по свинині зменшилося у 3,5 раза — до -4,6 млн дол. США проти -15,76 млн дол. США рік тому", — наголошують у профільній асоціації.