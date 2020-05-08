Буславець закликає ДБР з'ясувати, чиї дії призвели до боргів в енергетиці

Державне бюро розслідувань та зацікавлені депутати мають дослідити, чиї дії чи бездіяльність призвели до значних боргів в енергетиці.

Про це під час наради щодо виконання рішень Антикризового енергетичного штабу сказала в. о. міністра Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"НЕК "Укренерго" заборгувало "Гарантованому покупцю" близько 13 млрд грн, "Гарантований покупець" заборгував "Енергоатому" близько 5 млрд грн. Близько 9 млрд грн недоотримали виробники ВДЕ (з відновлюваних джерел енергії - ред.). Заборгованість споживачів і постачальників становить близько 5 млрд грн і продовжує зростати. Борги перед "Укргідроенерго" - близько 700 млн грн", - розповіла Буславець.

Крім того, за її словами, близько 3 млрд грн збитків зазнали ТЕС.

"Наголошу: це за останні 4 місяці", - додала Буславець.

Вона підкреслила, що вітає інтерес депутатів та ДБР до причин, що призвели до таких наслідків у енергетичному секторі.

"Пропоную перевірити діяльність чи бездіяльність усіх гілок влади, що призвели до цього", - відзначила в. о. міністра.

Як повідомляв Укрінформ, перше засідання Антикризового енергетичного штабу відбулося 29 квітня. До штабу увійшли понад 30 представників зацікавлених ЦОВВ, енергогенеруючих компаній, вугільної галузі, профспілок, народні депутати.

За словами в. о. міністра енергетики і захисту довкілля Ольги Буславець, одним із ключових викликів для галузі, на якому треба було зосередити увагу ще минулого року, є стрімке неконтрольоване збільшення потужності відновлюваної енергетики в рамках застарілої моделі "зеленого тарифу". За минулий рік ця потужність зросла в Україні майже втричі.