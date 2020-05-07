Катар розгляне низку інвестиційних проєктів для реалізації в Україні - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та заступник прем’єр-міністра - міністр закордонних справ Держави Катар Шейх Мухаммад бін Абдулрахман бін Джассім Аль Тані домовилися, що Катар розгляне низку інвестиційних проєктів, які можуть бути реалізовані в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС за результатами телефонної розмови міністрів.

«Відповідно до домовленостей лідерів України та Катару, досягнутих у їхній телефонній розмові напередодні, Дмитро Кулеба запевнив у готовності до співпраці у сферах інвестицій, торгівлі, економіки, енергетики та продовольчої безпеки. Співрозмовники домовилися, що Катар розгляне низку інвестиційних проєктів, які можуть бути реалізовані в Україні», - йдеться в повідомленні.

За даними МЗС, йдеться, насамперед, про інвестиції в українську інфраструктуру: мости, дороги, залізниці, аеропорти та інше.

Також, як зазначили в міністерстві, зважаючи на роль України як гаранта світової продовольчої безпеки, глави зовнішньополітичних відомств обговорили експорт української сільськогосподарської продукції до Катару. Кулеба запевнив катарського колегу, що Україна може забезпечити потреби Катару в агропродукції.

“Україна готова бути стратегічним партнером Катару у своєму регіоні. Зокрема, зважаючи на свій транзитний потенціал і роль гаранта світової продовольчої безпеки. Ми готові працювати разом, аби від цієї співпраці вигравали наші країни”, - наголосив Кулеба.

Співрозмовники також погодилися докладати спільних зусиль для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Як повідомлялося, Держава Катар є перспективним партнером України в регіоні Затоки. Загальні обсяги зовнішньої торгівлі у 2019 році зросли на майже 20 млн дол. і становили 90 млн дол. США.

Важливим етапом у розвитку співпраці між країнами стала перемога катарської компанії «QTerminals» у тендері на концесію морського порту "Ольвія" (Миколаїв). Відповідно до умов концесійної угоди, впродовж 5-ти років катарська компанія має інвестувати 3,4 млрд грн у розвиток українського порту та його інфраструктури.

6 травня відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського і Еміра Держави Катар Шейха Таміма бін Хамада Аль Тані, під час якої, зокрема, обговорювалися умови залучення катарських інвестицій.