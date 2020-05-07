Більшість фінустанов підключили до системи подання звітності в НБУ

Майже 60% ринку небанківських фінансових установ станом на 30 квітня 2020 року пройшли тестову ідентифікацію та підключення до системи подання звітності до Національного банку.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Станом на 30 квітня 2020 року 1079 небанківських фінустанов (майже 60% ринку) вже пройшли тестову ідентифікацію та підключення до системи подання звітності до НБУ. Триває тестування подання звітності на вебпорталі НБУ, яке вже успішно здійснили близько 10% компаній", - йдеться у повідомленні.

У межах інформаційно-технічної синхронізації з Нацкомфінпослуг триває передавання її комплексної інформаційної системи, документів, реєстрів та баз даних, необхідних для забезпечення виконання функцій із державного регулювання та нагляду, до Національного банку. Згідно з домовленостями, ця синхронізація має завершитися до кінця травня. В Нацбанку запевнили, що прийняття функцій регулювання ринків небанківських фінансових послуг відбудеться своєчасно – з 1 липня 2020 року.

Національний банк дотримується проактивної позиції в роботі з небанківськими фінустановами та опікується забезпеченням їх налагодженої роботи в умовах карантинних заходів, адже це – питання доступності фінансових послуг. Більше того, НБУ, ще не будучи регулятором, вже надав пропозиції Кабінету міністрів України та Нацкомфінпослуг стосовно необхідного підтримання ринку небанківських фінансових послуг у період карантину, зокрема стосовно страхового ринку. Таким чином, стверджують в НБУ, попри карантин, процес підготовки до отримання повноважень з регулювання і нагляду за ринками небанківських фінустанов відбувається в повному обсязі та згідно з запланованим графіком передавання повноважень. Причин для перегляду строків немає – з 1 липня Національний банк буде готовий повноцінно увійти в повноваження регулятора ринку небанківських фінансових послуг.

Як повідомляв Укрінформ, з 2 березня розпочався процес тестування подання звітності небанківськими фінансовими установами (НБФУ), регулювання та нагляд за якими з 1 липня 2020 року перейде до Національного банку. 12 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг». Метою закону є скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів шляхом розподілу функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між іншими регуляторами. Згідно із законом, з 1 липня 2020 року Національний банк стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній.