Український і литовський оператори ГТС посилять співпрацю

Український і литовський оператори газотранспортної системи посилять співпрацю щодо можливості використання литовського LNG терміналу.

Про це повідомляє Мінекоенерго.

В.о. міністра енергетики та захисту довкілля України Ольга Буславець у форматі відеоконференції обговорила з міністром енергетики Литовської Республіки Жігімантасом Вайчюнасом перспективи співробітництва двох країн у сфері енергетики та захисту довкілля.

Сторони обговорили також питання диверсифікації джерел та маршрутів постачання природного газу, у тому числі з можливістю використання литовського LNG терміналу, та домовились посилити співпрацю між українськими і литовськими операторами ГТС у цьому напрямі.

Крім того, Буславець поінформувала колегу, що Мінекоенерго планує запустити аукціони ВДЕ і найближчим часом Прем’єр-міністром України буде завершено дискусію з інвесторами в цей сектор, щоб заключити меморандум про зміну умов підтримки ВДЕ на добровільних засадах.

"Ми як держава зробимо все можливе, щоб досягти компромісних рішень з цього питання і підтвердити статус країни, яка виконує свої зобов’язання перед інвесторами", - підкреслила в.о. міністра.

Жігімантас Вайчюнас висловив підтримку таким планам і зазначив, що введення аукціонної моделі в його країні повністю себе виправдало і дозволило значно знизити ціну на електроенергію та зберегти привабливість інвестування у ВДЕ.

Буславець зазначила, що Україна має значний профіцит електричної енергії і така ситуація зберігатиметься у найближчі роки. Тому питання імпорту електроенергії з інших країн для неї не є актуальним.

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Вона додала, що Україна наразі здійснює технічні та юридичні кроки з метою синхронізації з об’єднаною енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E, і це визначає її вектор руху в контексті енергетичної співпраці з сусідніми країнами.

Ольга Буславець також зазначила, що для України дуже цікавий досвід Литви з інтеграції до ENTSO-E.