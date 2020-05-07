За І квартал реалізація промислової продукції в Україні зменшилася на 10%

За січень-березень 2020 року обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 10,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 586,98 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За І квартал 2020 року вітчизняної промислової продукції було реалізовано на 586,98 млрд грн, що на 10,2% менше, ніж за січень-березень 2019 року. З цього обсягу за межі країни було реалізовано промислової продукції на 159,30 млрд грн.

Продукції добувної промисловості і розроблення кар'єрів за січень-березень 2020 року було реалізовано на 82,50 млрд грн (на 20,2% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), з яких за межі країни — на 24,62 млрд грн. У тому числі добутого кам’яного та бурого вугілля було реалізовано на 15,59 млрд грн (на 29,6% менше); сирої нафти та природного газу — на 22,23 млрд грн (на 36,0% менше); металевих руд — на 37,28 млрд грн (на 5,6% менше).

Продукції переробної промисловості за вказаний період було реалізовано на 354,00 млрд грн (на 8,0% менше, ніж за січень-березень 2019 року), з яких за межі країни — на 134,03 млрд грн. У тому числі вироблених харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів було реалізовано на 125,60 млрд грн (на 1,6% більше); продукції металургійного виробництва, готових металевих виробів — на 85,69 млрд грн (на 19,1% менше); продукції машинобудування — на 36,79 млрд грн (на 13,8% менше).

Також за І квартал 2020 року було вироблено, передано та розподілено електроенергії на 92,76 млрд грн (на 1,6% більше у порівнянні із січнем-березнем 2019 року), вироблено та розподілено газу — на 23,90 млрд грн (на 35,4% менше).

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Як повідомлялося, за даними Держстату, за 2019 рік обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 1,1% у порівнянні з 2018 роком, до 2,48 трлн грн. З цього обсягу за межі країни було реалізовано промислової продукції на 650,4 млрд грн. Продукції добувної промисловості і розроблення кар'єрів за минулий рік було реалізовано на 395,06 млрд грн (на 3,7% більше, ніж за 2018 рік), переробної промисловості – на 1,60 трлн грн (на 2,4% менше), вироблено, передано та розподілено електроенергії на 331,36 млрд грн (на 0,7% більше), газу — на 73,02 млрд грн (на 12,5% менше).