ДБР відкрило справу через обмеження виробництва електроенергії на АЕС

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо обмеження виробництва електроенергії на АЕС.

Про це інформує пресслужба ДБР.

«Державним бюро розслідувань розпочато досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій службових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України», - йдеться у повідомленні.

За інформацією ДБР, посадовці міністерства затвердили оновлений прогнозний баланс електроенергії об’єднаної енергетичної системи України на 2020 рік, яким передбачено виведення підприємства держсектору економіки атомної галузі в резерв та роботу на зниженій потужності енергоблоків.

Як відзначається, натомість було збільшено обсяг закупівлі електроенергії у приватних компаній.

«У цьому зв'язку відбувається зниження виробництва атомної галузі на 8,6%, що може призвести до зупинення енергоблоків АЕС, збитків державному бюджету України та банкрутства об’єкта державної власності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави», - уточнили в ДБР.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерством енергетики та захисту довкілля задля подолання кризових явищ в роботі енергетичної системи України був запропонований новий Прогнозний енергетичний баланс виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 р. Енергобаланс передбачає пропорційне зниження обсягів виробництва електроенергії атомною, гідро- та тепловою генерацією. Прогнозний баланс виробництва електроенергії атомними електростанціями у 2020 році скорочено на 8,6% ‒ до 73,7 млрд кВт-год.

Виконання нового Прогнозного енергобалансу потребує виведення в резерв трьох енергоблоків ВВЕР-1000 на Запорізькій та Рівненській АЕС. Резерв енергоблока №2 ЗАЕС вже триває з 21 квітня та планується до 30 червня (71 доба); енергоблок №6 ЗАЕС буде перебувати в резерві з 10 травня по 15 серпня (98 діб); енергоблок №3 РАЕС буде виведено в резерв з 10 травня по 4 серпня – тривалість 87 діб. Це забезпечить роботу інших енергоблоків АЕС України на рівні близькому до номінального.