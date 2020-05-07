На Чернігівщині вже працюють 23 ринки

На Чернігівщині 23 агропродовольчі ринки відновили свою роботу в умовах карантину.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"30 квітня в Чернігівській області запрацювали 10 продовольчих ринків, ще 13 відновили свою роботу протягом перших днів травня", - зауважили у профільній службі.

Фахівці Держпродспоживслужби області ретельно обстежують кожен діючий ринок на предмет дотримання протиепідемічних вимог.

Наприклад, починаючи з 1 травня, фахівці щодня здійснюють санітарно-епідеміологічні обстеження на ринках м.Ніжин: виявлено недоліки з дотримання дезінфікуючого режиму і наявності на місцях торгівлі захисних екранів між продавцями та покупцями. Про діяльність ринків Ніжина фахівці на оперативних нарадах щодня інформують міське керівництво.

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А у м. Корюківка місцевий ринок запрацював 5 травня. Рішення про його відкриття ухвалено на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В цілому ринок дотримується протиепідемічних вимог: проводиться температурний скринінг, дотримується масковий режим, обладнане місце для проведення дисперсної обробки рук антисептиком, торговельні місця обладнані виготовленими з плівки захисними екранами, за графіком проводиться дезінфекція контактних поверхонь та знезараження робочих місць.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про врегулюванння питання роботи агропродовольчих ринків в Україні в умовах карантину. Контроль за дотримання продовольчим ринком протиепідемічних вимог покладено на представників Держпродспоживслужби. Зокрема, територіальні органи відомства мають забезпечити постійну присутність на кожному ринку не менше двох своїх інспекторів і щоденно проводити позапланові перевірки.