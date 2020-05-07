Новий заступник міністра енергодовкілля задекларував 6 мільйонів за 2019 рік

Новопризначений заступник міністра енергетики та захисту довкілля Юрій Бойко за 2019 рік задекларував 5,9987 млн грн доходів за минулий рік.

Його декларація як кандидата на посаду заступника міністра була подана 24 квітня.

Більшу частину доходів Бойка становить заробітна плата на посаді директора з економіки та фінансів ДП "Енергоринок" - 5,8 млн грн. Банківські відсотки за 2019 рік становлять 181,6 тис. грн, подарунки у негрошовій формі - 353 грн.

На банківських рахунках Бойка 1,868 млн грн, 52,472 тис. дол., 1,146 тис. євро. Також володіє готівковими коштами у розмірі 175 тис. грн.

Заступник міністра має у власності квартиру у м. Бровари Київської області, а також - дві земельні ділянки (520 і 1 654 кв. м) і недобудований будинок у Броварах.

Бойко також володіє двома автомобілями: Audi Q7 2014 року випуску і Volvo ХС90 2018 року випуску.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів на засідання 6 травня ухвалив розпорядження про призначення Юрія Бойка на посаду заступника міністра енергетики та захисту довкілля.