Новий заступник міністра енергодовкілля задекларував 6 мільйонів за 2019 рік
Його декларація як кандидата на посаду заступника міністра була подана 24 квітня.
Більшу частину доходів Бойка становить заробітна плата на посаді директора з економіки та фінансів ДП "Енергоринок" - 5,8 млн грн. Банківські відсотки за 2019 рік становлять 181,6 тис. грн, подарунки у негрошовій формі - 353 грн.
На банківських рахунках Бойка 1,868 млн грн, 52,472 тис. дол., 1,146 тис. євро. Також володіє готівковими коштами у розмірі 175 тис. грн.
Заступник міністра має у власності квартиру у м. Бровари Київської області, а також - дві земельні ділянки (520 і 1 654 кв. м) і недобудований будинок у Броварах.
Бойко також володіє двома автомобілями: Audi Q7 2014 року випуску і Volvo ХС90 2018 року випуску.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів на засідання 6 травня ухвалив розпорядження про призначення Юрія Бойка на посаду заступника міністра енергетики та захисту довкілля.