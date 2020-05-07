Аудитори знайшли в Укрзалізниці порушень на 336 мільйонів

Державна аудиторська служба України (ДАСУ) висунула АТ "Укрзалізниця" вимоги щодо усунення фінансових порушень на суму 336 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"5 травня на веб-сторінці ДАСУ було оприлюднено заяву за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Укрзалізниці за період з 1 січня 2018 року по 30 вересня 2019 року. Згідно цього повідомлення, за вказаний період відомство виявило порушення на суму 11,761 млрд грн. Водночас офіційно висунуті вимоги, вислані ДАСУ на АТ "Укрзалізниця", про усунення порушень стосуються суми 336 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після отримання акту ревізії, "Укрзалізниця" надала ДАСУ вичерпний перелік зауважень і заперечень вимог на суму 331 млн грн. Наразі процес визнання чи заперечення вимог про усунення порушень у фінансово-господарській діяльності Укрзалізниці з боку Держаудитслужби ще не завершений і відбувається у робочому порядку.

В компанії наголосили, що фінансово-господарська діяльність "Укрзалізниці" перебуває під постійним контролем державних органів, зокрема Держаудитслужби, Рахункової палати, ДФС, Антимонопольного комітету.

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"Діяльність компанії є прозорою: щодо усіх виявлених недоліків проводяться службові розбори, вживаються заходи з їх усунення, виконання яких контролюється. До того ж, консолідована фінансова звітність Товариства регулярно перевіряється незалежним аудитором з числа «великої четвірки»", - підкреслили в "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, 5 травня стало відомо, що Державна аудиторська служба України провела планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства «Українська залізниця» та його 24-х філій за період з 1 січня 2018 року по 30 вересня 2019 року. В результаті перевірки відомство виявило порушення фінансової дисципліни та недоліків у діяльності на суму 11,8 млрд грн.