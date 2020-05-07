Валютні вклади українців у банках почали зростати – НБУ

Обсяги строкових гривневих депозитів та валютних коштів населення в банках знаходяться на максимальних рівнях від початку березня 2020 року.

Про це йдеться у щотижневому огляді банківської системи Нацбанку, повідомляє пресслужба регулятора у Facebook.

"Банківський сектор - в нормі. Так, відплив строкових гривневих депозитів та валютних коштів населення наприкінці квітня припинився - навпаки, за тиждень, що закінчився 30 квітня, гривневі кошти населення в цілому, і зокрема строкові гривневі депозити зросли на 0,3%. Другий тиждень поспіль вклади в національній валюті знаходяться на максимальних рівнях від початку березня. Валютні кошти вперше від початку відпливу зросли на 0,2% у доларовому еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Ставки за кредитами та депозитами відреагували на зниження Національним банком облікової ставки на 2 в. п. до 8%, в тому числі ставки за корпоративними кредитами знизились до рівня початку березня. Продовжувала знижуватись вартість строкових гривневих депозитів.

Банки виконують вимоги з коефіцієнту покриття ліквідністю (LCR) із значним запасом, та вчасно і у повному обсязі виконують зобов'язання перед клієнтами. Понад 96% банкоматів та 77% відділень банків працюють в штатному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року залишки на рахунках населення у банківській системі скоротились на 2,752 млрд грн у гривні та на 19 млн у доларовому еквівалент.

У першій декаді березня відбувся злам тренду зростання строкових гривневих та валютних депозитів. Від пікових значень строкові гривневі кошти населення зменшилися на 2,5%, а валютні (у доларовому еквіваленті) - на 4,0%.

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Як відомо, Кабінет міністрів 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків.