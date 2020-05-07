Для Food-бізнесу розробили "карантинні" рекомендації

Для харчової промисловості розроблено методичні рекомендації щодо запобігання поширення респіраторної хвороби COVID-19 на виробництві.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Фахівцями Мінекономіки та Держспоживслужби із залученням представників бізнесу було розроблено Методичні рекомендації щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на потужностях з вирощування, утримання, забою, переробки і обігу тварин та виробництва харчових продуктів", - йдеться у повідомленні.

Відповідний документ ґрунтується на рекомендаціях ВООЗ «COVID-19 та безпека харчових продуктів: Керівництво для харчових підприємств» та покликаний надати виробникам і операторам ринку більше інформації щодо їх можливих дій в умовах поширення COVID-19. Зокрема, рекомендації містять: інформацію про хворобу COVID-19, симптоми і шляхи інфікування, гігієну, профілактичні санітарні і протиепідемічні заходи, порядок здійснення заходів з недопущення порушень в роботі та/або тимчасового зупинення виробничих потужностей.

Також рекомендації містять додаткові заходи для підтримки цілісності харчових ланцюгів і забезпечення безперебійного постачання безпечних харчових продуктів кінцевим споживачам, зразок декларації, заповнення якої є обов’язковим для потрапляння на територію оператора потужності, та орієнтовний перелік заходів із забезпечення біологічної безпеки та інше.

Як повідомляв Укрінформ, на боротьбу з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні вже витрачено понад 1,8 млрд грн бюджетних коштів. Загальна сума зареєстрованих бюджетних зобов’язань за всіма закупівлями товарів і послуг для боротьби з COVID-19 становить 2 398 млн грн (512 млн грн - державний бюджет, 1 886 млн грн – місцеві бюджети).

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Як відомо, у квітні було створено Фонд боротьби з коронавірусом на період дії карантину та протягом 30 днів з дня його скасування. Загальна сума фонду становить 64,7 млрд грн.