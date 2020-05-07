Криза не зупинила приватизацію

Зараз дуже важливо продавати те, в чому держава не може навести лад

Всі пишуть про економічні проблеми, пов’язані з пандемією, карантином і економічною кризою. Але, виявляється, не всім це заважає. Скажу відверто, я був трохи здивований, коли дізнався, що, незважаючи на різноманітні проблеми, у нас все ж таки здійснюється процес приватизації.

Фонд Державного майна України (ФДМУ) повідомив, що державний бюджет України отримав 230 млн грн. від приватизації компанії «Київпассервіс». Кажуть, що минулого року ціна була на 50% меншою.

Я вже торкався теми приватизації під час кризи. Думаю, що зараз дуже важливо продавати не найкращі та найприбутковіші державні підприємства, а продавати те, в чому держава не може навести лад та не може отримувати прибутки. Або якщо об'єкти мають елементи "морального старіння" та потребують нового ефективного інвестора. Зрозуміло, що криза – не найкращий час для продажу, але якщо робити це ефективно та якісно, то такий інструмент буде потрібним для боротьби проти економічної кризи, що насувається разом із пандемією.

І відзначу ще одну важливу деталь. Після звільнення Нефьодова і Вєрланова почались розмови про "репресії" проти реформаторів і «нових облич». Але якщо «нові обличчя» демонструють активність і конкретні результати, то їх діяльність може отримувати і позитивні оцінки. В даному випадку я маю на увазі керівництво ФДМУ. Команда Дмитра Сенниченка демонструє якраз те, що від неї чекали раніше. Це – прозора приватизація, високі ціни за лоти, які виставляються, а також розумне регулювання того, що саме має бути продано.

Володимир Фесенко

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