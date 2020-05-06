Stolitsa Group планує отримати контроль над ринком

Stolitsa Group планує отримати контроль над ринком "Столичний"

Укрінформ
Група компаній Stolitsa Group має намір звернутися до Антимонопольного комітету України із заявою щодо надання дозволу на набуття контролю над компанією "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний".

Про це йдеться у заяві Групи компаній Stolitsa Group

"Stolitsa Group протягом трьох місяців завершить придбання 54,25% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний", у зв’язку з чим звертається до АМКУ із заявою щодо надання дозволу на набуття контролю у відповідності до вимог чинного законодавства", - зазначається у заяві.

Повідомляється, що в січні 2019 року група компаній Stolitsa Group підписали з Олександром Стельмахом, який є бенефіціарним власником 54,25% статутного капіталу "Столичного" ринку, угоду про викуп належної йому як бенефіціарному власнику частки.

"Основною метою викупу є розширення напрямків діяльності, оздоровлення фінансово-господарського становища ринку сільськогосподарської продукції "Столичний", а також реструктуризація боргів підприємства. Зміна мажоритарного власника ринку сільськогосподарської продукції "Столичний" жодним чином не вплине на працівників, контрагентів, орендарів торгівельних площ та клієнтів ринку", - запевняє група компаній "Столичний".

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Як йдеться в повідомленні, ТзОВ "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний" - це сучасний об’єкт оптової торгівлі, який реалізований у форматі багатофункціонального логістичного комплексу. У лютому 2020 року група компаній Stolitsa Group придбала 22,50% статутного капіталу ТзОВ "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний" і розробило план фінансового оздоровлення підприємства у зв’язку з наявними борговими зобов’язаннями (санації).

За результатом виконання домовленостей з О.Стельмахом як бенефіціарним власником 54,25% статутного капіталу цього ринку, група компаній Stolitsa Group володітиме 76,75% статутного капіталу ринку "Столичний".

Станом на лютий 2020 року ринок сільськогосподарської продукції "Столичний" мав заборгованість перед кредиторами у розмірі 235 млн. грн.

У березні 2020 року ринок збільшив кредиторську заборгованість компанії на 175 млн грн, що загалом становить 412 млн грн.

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