Україна розвиватиме взаємовигідну співпрацю зі США - зустріч у Мінекономіки
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
«Відбулася зустріч міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка з Тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Метою зустрічі стало обговорення ключових пріоритетів для посилення взаємовигідної співпраці між Україною та США в економічній площині», - йдеться у повідомленні.
Петрашко зазначив, що США входить до п'ятірки найбільших торговельних партнерів України.
«За минулий рік загальний обсяг двосторонньої торгівлі між Україною та США зріс на 7,8% і склав майже 6 млрд дол. Ми чітко розуміємо, що поширення COVID-19 у всьому світі призведе до негативних тенденцій у світовій економіці. Однак, в умовах сучасної кризи, важливо знайти шляхи активізації двостороннього економічного та інвестиційного співробітництва», - підкреслив міністр.
На зустрічі йшлося про перспектив поступового зняття обмежувальних заходів у зв’язку із протидією поширенню пандемії COVID-19, відновлення економічної діяльності, надання підтримки мікро- і малому бізнесу, створення умов для довгострокового фінансування національного промислового сектору.
Петрашко окремо наголосив, що Україна як надійний торговельний партнер готова й надалі підтверджувати статус надійного гравця на міжнародних ринках сільгосппродукції.
Також сторони обговорили перспективи двостороннього співробітництва у сферах торгівлі, захисту прав інтелектуальної власності, санітарних та фітосанітарних заходів, покращення інвестиційного клімату.
Як повідомлялось, за січень-лютий 2020 року обсяг двосторонньої торгівлі товарами між Україною та США сягнув 631 млн дол., з яких український експорт становив 114,9 млн дол.
Станом на 1 січня 2020 року в економіку України залучено 637,8 млн дол. інвестицій зі США, що на 95,2 млн дол. більше, ніж на початок 2019 року.