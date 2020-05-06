Україна розвиватиме взаємовигідну співпрацю зі США - зустріч у Мінекономіки

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін обговорили ключові пріоритети для посилення економічної співпраці між Україною та США.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Відбулася зустріч міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка з Тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Метою зустрічі стало обговорення ключових пріоритетів для посилення взаємовигідної співпраці між Україною та США в економічній площині», - йдеться у повідомленні.

Петрашко зазначив, що США входить до п'ятірки найбільших торговельних партнерів України.

«За минулий рік загальний обсяг двосторонньої торгівлі між Україною та США зріс на 7,8% і склав майже 6 млрд дол. Ми чітко розуміємо, що поширення COVID-19 у всьому світі призведе до негативних тенденцій у світовій економіці. Однак, в умовах сучасної кризи, важливо знайти шляхи активізації двостороннього економічного та інвестиційного співробітництва», - підкреслив міністр.

На зустрічі йшлося про перспектив поступового зняття обмежувальних заходів у зв’язку із протидією поширенню пандемії COVID-19, відновлення економічної діяльності, надання підтримки мікро- і малому бізнесу, створення умов для довгострокового фінансування національного промислового сектору.

Петрашко окремо наголосив, що Україна як надійний торговельний партнер готова й надалі підтверджувати статус надійного гравця на міжнародних ринках сільгосппродукції.

Також сторони обговорили перспективи двостороннього співробітництва у сферах торгівлі, захисту прав інтелектуальної власності, санітарних та фітосанітарних заходів, покращення інвестиційного клімату.

Як повідомлялось, за січень-лютий 2020 року обсяг двосторонньої торгівлі товарами між Україною та США сягнув 631 млн дол., з яких український експорт становив 114,9 млн дол.

Станом на 1 січня 2020 року в економіку України залучено 637,8 млн дол. інвестицій зі США, що на 95,2 млн дол. більше, ніж на початок 2019 року.