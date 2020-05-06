Кабмін зменшив розмір відрахувань прибутку держпідприємств

З 1 січня 2020 року державні підприємства відраховуватимуть до державного бюджету 80% чистого прибутку, замість 90% як було раніше.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За результатами фінансово-господарської діяльності, починаючи з 1 січня 2020 року, державні підприємства відраховуватимуть до державного бюджету 80% чистого прибутку, замість 90% як було раніше", - йдеться в повідомленні.

Для ДП НАЕК «Енергоатом», ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» та ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» відрахування частини чистого прибутку встановлено на рівні 30%.

Відповідне рішення 6 травня було прийнято на засіданні Кабінету міністрів України.

Завдяки цьому рішенню, суб’єкти господарювання державного сектору економіки отримають більше фінансових ресурсів для спрямування їх на розвиток виробництва.

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Разом з тим, нові положення дозволять забезпечити виконання надходжень до державного бюджету в обсягах, визначених законом про державний бюджет на 2020 рік.