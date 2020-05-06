Нафтогаз анонсує третій літак із благодійним вантажем до кінця місяця

НАК "Нафтогаз України" очікує, що до кінця травня в Україну прибуде третій літак із КНР із благодійним вантажем для боротьби з коронавірусом.

Про це під час зустрічі літака «Мрія» з благодійним вантажем Нафтогазу сказав голова правління НАК Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З початку коронавірусної кризи почав активно співпрацювати з закладами охорони здоров'я, з Міністерством охорони здоров'я - щодо того, як ми можемо допомогти. Ми перевели близько 12,5 млн грн на придбання різноманітних засобів захисту. Ми купували їх в українських виробників, але партію такого масштабу в Україні виробити та придбати неможливо. Тому ми звернулися до наших давніх партнерів - китайських державних корпорацій, до посольства КНР в Україні. Нам вдалося домовитися про постачання у короткий термін партії вартістю приблизно 500 млн грн", - сказав Коболєв.

За його словами, в Україну вже прибули два літаки, а третій прибуде до кінця місяця.

"Основний вантаж - костюми - прибув сьогодні", - зазначив Коболєв.

Він додав, що за допомогою Міністерства охорони здоров'я було визначено ті лікарні, які цього потребують найбільше - до них буде доставлено вантаж.

"Загальна партія, яку ми придбали у Китаї, містить кілька позицій. 500 тис. костюмів, які можуть використовуватися у лікарнях, 700 моніторів пацієнтів, 50 мобільних апаратів рентгену, 50 мобільних апаратів УЗД, 50 тис. масок. Сьогодні левова частина цього вантажу прибула з літаком "Мрія". Це було закуплено за кошти групи Нафтогаз", - додав Коболєв.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Наразі карантин в Україні продовжено до 22 травня 2020 року, а з 11 травня відбудеться його поступове пом'якшення.

За даними Міністерства фінансів, на боротьбу з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID 19 уже витрачено понад 1,8 млрд грн бюджетних коштів.