Міжнародна рада по зерну зменшила прогноз врожаю в Україні

Міжнародна рада по зерну (IGC) через несприятливі погодні умови зменшила прогноз цьогорічного врожаю зерна в Україні на 1,2 млн тонн - до 70,2 млн тонн.

Про це повідомляє пресслужба УКАБ (Український клуб аграрного бізнесу).

«Через несприятливі погодні в умови в Європі та Чорноморському регіоні, Міжнародна рада по зерну (далі - IGC) 30 квітня 2020 зменшила свій березневий прогноз світового виробництва зернових культур у 2020/2021 маркетинговому році (далі - МР) на 4,7 млн тонн до 2218,4 млн тонн, який все ще залишається рекордним. Скореговано у бік зменшення прогнози майбутнього врожаю в Україні на 1,2 млн тонн до 70,2 млн тонн», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у 2020/2021 МР прогнозується, що в Євросоюзі та Україні виробництво зернових культур скоротиться через несприятливу ситуацію з пшеницею.

IGC у квітні, порівняно із попереднім звітом, погіршила прогноз світового виробництва пшениці на 4,1 млн тонн - до 764,4 млн тонн, у тому числі за рахунок України на 0,5 млн тонн - до 26,5 млн тонн.

Через прогнозоване скорочення вирощування зернових в Україні у 2020/2021 МР, експортний потенціал сегмента скоротиться на 3,5 млн тонн порівняно із поточним сезоном, переважно за рахунок пшениці.

Також, внаслідок скорочення поголів’я сільськогосподарських тварин в Україні, IGC у квітні зменшила на 0,5 млн тонн попередній прогноз внутрішнього споживання зернових. Обсяги переробки та харчового споживання залишились без змін. Крім того, перехідні залишки зерна в Україні у 2020/2021 МР оцінюються на рівні попереднього сезону - 4,2 млн тонн.

"Наступний сезон 2020/2021 MР, що стартуватиме в Україні за два місяці, буде непростим через збільшення пропозиції зернових у світі, падіння цін на нафту, торговельні та логістичні обмеження внаслідок пандемії. Найбільш складним цей рік буде для виробників кукурудзи - значні перехідні запаси, розширення площ (у тому числі, пересів загиблої озимини) та несприятлива цінова кон’юнктура ринку", - підсумувала аналітик УКАБ Валентина Кропивко.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці квітня 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України зменшило прогноз цьогорічного врожаю зернових та зернобобових культур до 60 млн тонн, через дефіцит вологи та економічний вплив пандемії COVID-19.

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За березневим прогнозом директора Інституту аграрної економіки (ІАЕ) Юрія Лупенка, виробництво зернових та зернобобових культур у 2020 році зменшиться до 67,4 млн тонн, або на 10,3% порівняно з 2019 роком.