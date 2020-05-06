НАЗК і Мінцифри уклали угоду про співпрацю

Міністерство цифрової трансформації України та Національне агентство з питань запобігання корупції уклали угоду про співпрацю.

Про це повідомляється на Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

"Національне агентство з питань запобігання корупції та Міністерство цифрової трансформації України укладають відповідний меморандум про співпрацю. Завдяки цьому агентство зможе ефективніше впроваджувати цифрові рішення та трансформації у своїй діяльності, а Мінцифри – ефективно виявляти і протидіяти корупційним ризикам", — йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що в рамках співпраці та формування найкращих практик цифрової трансформації, НАЗК стало одним з перших державних органів, у якому впроваджено посадову особу з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації (CDTO). На цю посаду призначено Станіслава Гайдера, який раніше обіймав посаду керівника відділу інформаційних технологій та аналізу Дрогобицької міської ради та був засновником проєкту «Дрогобич – Smart City», який за три роки отримав 12 всеукраїнських нагород у сферах цифровізації та відкритості.

Як повідомлялося, 3 березня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою посада керівника цифрової трансформації має бути запроваджена в кожному міністерстві, обласній адміністрації, держкомпанії, агенції та інших центральних органах виконавчої влади.