Лісівники на Сумщині висадили понад 7 мільйонів дерев

Лісівники на Сумщині під час весняної кампанії відновлення лісу висадили більше 7 мільйонів дерев.

Про це під час онлайн-засідання колегії Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства поінформував його начальник Віктор Чигринець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Весняні плани з лісокультурного виробництва виконані у повному обсязі. Підприємства відновили понад 1000 га та висадили більше 7 мільйонів дерев. Плани з відновлення лісу виконані на 127 відсотків», - розповів Чигринець.

За його інформацією, для відновлення та створення лісу держлісгоспи використовували власний садівний матеріал.

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«У насадження вводили горіх чорний, модрину, черешню – породи, які є більш стійкими до хвороб та зміни клімату. Закінчивши висаджування дерев, рештки посадкового матеріалу - 121 тисячу сіянців та близько 11 тисяч штук саджанців декоративних порід - підприємства реалізували», - зазначив начальник управління.