Верховний суд продовжить розгляд справи щодо позову Суркісів 18 травня - НБУ

Велика палата Верховного суду продовжить вранці 18 травня розгляд справи щодо позову родини Суркісів про скасування рішень НБУ про визнання їх пов'язаними з ПриватБанком особами.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку у Facebook.

"Розгляд справи родини Суркісів у Верховному Суді відбудеться 18 травня", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку нагадали, що минулого понеділка, 27 квітня, Велика палата Верховного суду зняла з розгляду цю справу. Судді звернулися до Офісу Генерального прокурора та Вищої ради правосуддя із заявою про тиск на суд.

Сьогодні стало відомо, що розгляд процесу продовжиться о 10:30 18 травня, поінформували у НБУ.

Читайте також: Верховний Суд зняв з розгляду справу Суркісів проти ПриватБанку

У Нацбанку неодноразово зауважували, що члени сім’ї Суркісів намагаються у суді довести, що не є пов'язаними з ексвласниками ПриватБанку особами. Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in, у рамках якої гроші на їхніх рахунках були обмінені на акції додаткової емісії ПриватБанку.

Як повідомляв Укрінформ, Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення перенести розгляд справи щодо оскарження рішення Окружного адміністративного суду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації ПриватБанку. Рішення відклали до остаточного рішення Верховного суду у справі щодо визнання родини Суркісів пов’язаними з ПриватБанком особами та обміну їхніх вкладів у ПриватБанку на акції.

18 грудня 2016 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про входження держави в капітал ПриватБанку. У межах націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in і були обмінені на акції додаткової емісії банку.

17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з ПриватБанком особами сім'ї Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора ПриватБанку, які стосувалися рахунків фізосіб. Родина Суркісів, а також пов'язані з ними особи подали 42 позови проти Національного банку України.

ПриватБанк був націоналізований в грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель непрацюючих кредитів ПриватБанку, який класифікується як пов’язаний із попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінювали у 212,795 млрд грн.