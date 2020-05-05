Обов’язкові платежі допоможе здійснювати програма «Нові гроші»

Програма «Нові гроші» передбачає кредитування мікро- і малих підприємств для виплати заробітної плати, сплати комунальних послуг, оренди, податкових та інших обов’язкових платежів.

Про це розповів на брифінгу міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Програма «Нові гроші» передбачає фінансування мікро і малих підприємств, тобто це компанії з оборотом в еквіваленті 10 млн євро, і мета цієї програми надати фінансування на першочергові цілі, які необхідні підприємствам. Перше – для виплати заробітної плати, для оплати комунальних послуг, для оплати оренди, податкових та обов’язкових платежів», - заявив Петрашко.

Він зазначив, що поки програма не працює, але вона вже в фінальній стадії завершення і буде запроваджена у найближчий час.

За словами міністра, програма передбачає кредитування терміном до 2 років під 3%.

«Різницю між 3% і ставкою рефінансування Нацбанку, який також є учасником цієї програми, буде компенсуватися державою», - підкреслив Петрашко.

Також, за його словами, програма «Нові гроші» буде передбачати відстрочку з виплати тіла кредиту на 8 місяців та відстрочку з виплати відсотків.