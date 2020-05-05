Обов’язкові платежі допоможе здійснювати програма «Нові гроші»
Про це розповів на брифінгу міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Програма «Нові гроші» передбачає фінансування мікро і малих підприємств, тобто це компанії з оборотом в еквіваленті 10 млн євро, і мета цієї програми надати фінансування на першочергові цілі, які необхідні підприємствам. Перше – для виплати заробітної плати, для оплати комунальних послуг, для оплати оренди, податкових та обов’язкових платежів», - заявив Петрашко.
Він зазначив, що поки програма не працює, але вона вже в фінальній стадії завершення і буде запроваджена у найближчий час.
За словами міністра, програма передбачає кредитування терміном до 2 років під 3%.
«Різницю між 3% і ставкою рефінансування Нацбанку, який також є учасником цієї програми, буде компенсуватися державою», - підкреслив Петрашко.
Також, за його словами, програма «Нові гроші» буде передбачати відстрочку з виплати тіла кредиту на 8 місяців та відстрочку з виплати відсотків.