У квітні в Україні видобули вугілля на 39% менше плану

У квітні 2020 року шахтарі України видобули 2,53 млн тонн вугілля, що на 39% менше запланованого.

Про це повідомили у Профспілці працівників вугільної промисловості України з посиланням на Міністерство енергетики та захисту довкілля України.

«В квітні 2020 року вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності видобули 2 527 500 тонн вугілля. План виконано на 61%», - йдеться у повідомленні.

У Донецькій області підприємства вугільної промисловості всіх форм власності в квітні видобули 615,05 тис. тонн, з них державними шахтами – 87,57 тис. тонн (на 10,13 тис. тонн менше запланованого). Державні підприємства Луганської області видобули 14,16 тис. тонн вугілля (на 25,44 тис. тонн менше запланованого). Вугільне об'єднання Дніпропетровської області «ДТЕК Павлоградвугілля» видобуло 807,73 тис. тонн вугілля (на 710,77 тис. тонн менше запланованого). ДП «Львіввугілля» добуло 95,25 тис. тонн вугілля (на 12,35 тис. тонн менше запланованого). ДП «Волиньвугілля» у квітні видобуло 1,37 тис. тонн вугілля, панове завдання виконано лише на 12 %.

З початку року вугледобувні підприємства України всіх форм власності видобули 9,43 млн тонн вугілля (на 8% менше запланованого), з них державні вугледобувні підприємства – 838,59 тис. тонн (на 433,01 тис. тонн менше запланованого).