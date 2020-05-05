Украерорух заявляє, що з нього намагаються повторно стягнути 30 мільйонів

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України звернулося до правоохоронних органів щодо шахрайських дій одного із контрагентів, який намагається повторно стягнути 30 млн грн з Украероруху.

Про це Украерорух повідомляє у Facebook.

"Украерорух ініціював внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення посадовими особами ТОВ «Сегмент ЛТД» замаху на злочин у формі шахрайства в особливо великих розмірах, а також потенційного вчинення державної зради та диверсії з метою ослаблення обороноздатності держави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що враховуючи серйозність та рівень загрози державним інтересам України, про цю ситуацію окремими листами повідомлено Раду національної безпеки та оборони України, Службу безпеки України, Офіс генерального прокуратура України, Державне бюро розслідувань України та Національне антикорупційне бюро України.

"Замах на злочин полягає у спробі компанії ТОВ «Сегмент ЛТД» повторно стягнути близько 30 млн грн, які Украерорух сплатив ще в 2016 році за cудовими рішеннями щодо договорів, які були підписані ще у 2013 році і стосувалися проєктування та будівельних робіт реконструкції чотирьох приміщень підприємства за адресою: Повітрофлотських проспект, 76-а, 76-б, 76-в, Волинська, 66-а", - пояснюють в Украерорусі.

Зазначається також, що незважаючи на отримання коштів у повному обсязі, ТОВ «Сегмент ЛТД» здійснює регулярні звернення до органів Державної виконавчої служби та судових органів з наміром незаконно повторити отримання уже виплаченої йому суми.

"Перша спроба повторного стягнення коштів була здійснена у 2019 році, однак для компанії виявилася невдалою. Цього року контрагент вирішив знову повторити замах на злочин і в березні 2020 року звернувся до Господарського суду Київської області. Ухвалою судді цього суду від 07.04.2020 у справі №911/948/15 фактично забезпечено подвійне стягнення з Украероруху на користь приватної компанії суми близько 30 млн грн", - зауважують у державному підприємстві.

Украерорух акцентує увагу, що слухання проходили всупереч діючому законодавству на період карантину - без забезпечення відеоконференції та без участі представників Украероруху.

"При цьому суд встановив, що вказана ухвала набирає сили одразу, і навіть її апеляційне оскарження не зупиняє її дії, попри заяву, яку вже подав Украерорух. Показово, що рішення досі не опубліковано судом в Єдиному державному реєстрі судових рішень", - стверджує Украерорух.

З цього приводу Украерорух звернувся до Вищої ради правосуддя зі скаргою на дії судді, оскільки при винесенні ухвали в особливий період карантину порушено гарантоване право доступу до справедливого суду та правосуддя.

"У разі стягнення цих коштів існує висока вірогідність блокування роботи підприємства, як результат – його зупинки, що завдасть непоправної шкоди економіці та обороноздатності України в цілому", - наголошують в Украерорусі.

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В державному підприємстві нагадують, що договірні відносини Украероруху з компанією ТОВ «Сегмент ЛТД» розпочалися у 2013 році і стосувалися проєктування та будівельних робіт реконструкції 4 приміщень підприємства за адресою: Повітрофлотський проспект, 76-а, 76-б, 76-в, Волинська, 66-а. Терміни проєктування та виконання будівельних робіт були порушені ще у період 2015-2016 рр. Договори закінчилися 3 роки тому, проте відтоді триває судова тяганина стосовно повторного стягування коштів з державного підприємства. Питання укладання договорів та дій компанії раніше вже вивчала Генеральна прокуратура України.