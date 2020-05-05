Випуск Україною торік облігацій в євро визнали найкращою транзакцією року в Європі

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

«Перемога України саме серед європейських транзакцій року - це ще один символічний крок на шляху нашої фінансової євроінтеграції. Успіх транзакції залежав від зусиль усієї нашої команди, яка працювала над транзакцією. Незважаючи на ситуацію, що склалась на міжнародних ринках у зв’язку із поширенням коронавірусу, ми продовжимо зважену боргову політику держави та зусилля по розбудові довіри зі сторони учасників міжнародного ринку капіталу», - зазначив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

У червні 2019 року Україна здійснила розміщення єврооблігацій обсягом 1 мільярд євро з кінцевим строком погашення 20 червня 2026 року. Транзакція викликала величезний інтерес зі сторони міжнародних інвесторів: попит на новий випуск єврооблігацій досяг 6 мільярдів євро. Це дозволило суттєво зменшити вартість запозичення від початкової ставки купону 7,125% до 6,75%.

BNP Paribas та Goldman Sachs International виступили як організатори транзакції.

У 2018 році видання Global Capital визнало повернення України на зовнішні ринки запозичень у вересні 2017 року найкращою транзакцією 2017 року в регіоні Центральна та Східна Європа, Близький Схід та Африка. У 2019 році Україна зайняла друге місце в категорії «Найбільш вражаючий емітент з регіону СНД та колишніх членів СНД» видання Global Capital, а Юрій Буца, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом, отримав нагороду та зайняв третє місце в номінації «Найбільш видатний представник держави, відповідальний за залучення капіталу в регіоні Центрально-Східної Європи»