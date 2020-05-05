Петрашко пояснив, за яких умов в Україні можливе економічне зростання

В Україні потрібно видавати підприємцям кредити щонайменше на 400 млрд грн на рік, тільки тоді буде зростання економіки від 8 до 10%.

Про шляхи підтримки малого та середнього бізнесу в умовах виходу з економічної кризи розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Економічні реформи робляться простими речами – це доступ і кредитування. Тобто, кожен підприємець має мати доступ до кредитування. Українська система має видавати підприємцям в рік хоча б на 400 млрд грн, щоб був ріст на 8 % - це економіка. Якщо не буде кредитування, рости економіка 8 чи 10% не буде», - заявив Петрашко.

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Він розповів, що серед кроків підтримки малого та середнього бізнесу передбачено варіант кредитування 5-7-9 для тих підприємців, які вже мають кредити в банку.

"Питання фінансування, зміна програми, яка вже запрацювала 5-7-9. Не щодо нових кредитів, а щодо тих підприємців, які мають кредити вже в банках і які, звернувшись у банки, зможуть один рік не платити взагалі відсотки. За них буде платити держава, тобто вони будуть платити взагалі нуль. Ця програма розрахована на портфель десь 35 млрд грн", - наголосив міністр.

Наступна програма на розгляді уряду — програма «Нові гроші». За словами урядовця, програма буде швидко імплементована і надасть можливість швидко брати нові кредитні ресурси.

"Окрема увага системі Прозорро. У нас система дивна, коли 660 млрд грн замовлень, які ідуть через Прозорро, в тому числі на державні закупівлі та немає ніякої пріоритетності для українських підприємців", - звернув увагу Петрашко і запевнив, що ця важлива програма буде дуже швидко імплементована.

Також, за його словами, наразі йдуть переговори про перенесення деяких виробництв з Китаю до України.

"Іде глобальний переділ щодо перенесення багатьох виробництв з Китаю, тому що безпека і недовіра до цієї країни – вона наростає. Тому є унікальна можливість локалізувати і перевести багато виробництв, вибудовування і переведення цих виробничих ланцюгів вже в Україні", - заявив міністр розвитку економіки.

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Також, на його думку, важлива підтримка та захист українських підприємств на міжнародній арені.