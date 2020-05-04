Фонд гарантування придбав будівлю Надра банку в столиці

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб придбав на "голландському" аукціоні за 306,3 млн грн офісні приміщення банку “Надра” по вулиці Січових Стрільців у Києві.

Про це повідомляє Prozorro.Продажі.

Зазначається , що Фонд гарантування придбав на "голландському" аукціоні офісні приміщення банку “Надра” загальною площею 11,33 тис. кв м за 306,3 млн грн. Офісні приміщення розташовані по вул. Січових Стрільців,17.

Стартова ціна на актив була 530,6 млн грн. В результаті аукціону Фонд гарантування придбав приміщення банку за 306,3 млн грн.

При цьому єдиним конкурентом Фонду гарантування на цьому аукціоні було ПрАТ "Житомирський меблевий комбінат". Воно запропонувало за офісні приміщення банку 301 млн грн.