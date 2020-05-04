НБУ надав дев’яти банкам рефінансування на 6,9 мільярда

Національний банк надав дев’ятьом банкам рефінансування на 6,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Наприкінці минулого тижня Національний банк провів тендер з підтримки ліквідності банків. Це перший тендер з подовженим строком рефінансування. В умовах глобальної кризи НБУ збільшив строковість рефінансування з 30 до 90 днів, щоб банки могли ефективніше регулювати власну ліквідність та відчували себе впевненіше під час кредитування бізнесу та населенню. Учасниками тендеру стали дев’ять банків, які отримали 6,9 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Шість банків з дев’яти скористались можливістю взяти кредит рефінансування на подовжений строк вище 30 днів.

Загалом заборгованість платоспроможних банків за кредитами рефінансування перед НБУ з початку року не змінилась і становить 8,5 млрд грн.

«Попри світову кризу, банківська система України почуває себе достатньо впевнено. Ліквідність банків на сьогодні становить понад 200 млрд грн в національної валюті та ще майже 8 млрд дол. США в іноземній валюті. Водночас доступ до більш довгострокових інструментів підтримання ліквідності від НБУ буде спонукати банки до пожвавлення інвестування та кредитування, зокрема й інфраструктурних проєктів», - зазначив заступник Голови Національного банку Олег Чурій.

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Він також нагадав, що 8 травня буде запущено ще один новий інструмент НБУ – довгострокове рефінансування банків на строк до 5 років. Цей інструмент буде особливо актуальним для тих банків, які планують довгострокові інвестиції та кредити.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України на період із 30 квітня до 30 червня 2020 року установив графік тендерів із підтримання ліквідності банків строком до 90 днів, а також із надання довгострокового рефінансування на 1-5 років.