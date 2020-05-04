У Верховному суді скаржаться на тиск у справі ПриватБанку

До Вищої ради правосуддя надійшло повідомлення групи суддів Великої палати Верховного суду про втручання в їхню діяльність у справі ПАТ «КБ «ПриватБанк».

Про це інформує портал Судова влада України.

«До Вищої ради правосуддя надійшло повідомлення суддів Великої палати Верховного суду.., у якому вони інформують про втручання у їх професійну діяльність та про вчинення тиску на суд з метою ухвалення рішення на користь однієї зі сторін», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у грудні 2016 року до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло звернення з позовом, яким просили, зокрема, визнати протиправним та скасувати рішення Комісії з питань визначення пов’язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами НБУ від 13 грудня 2016 року № 105 в частині визнання позивачів пов'язаними з ПАТ «КБ «ПриватБанк» особами, тощо.

Постановою ОАСК від 17 травня 2017 року, яку ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 6 листопада 2017 року залишено без змін, позов задоволено.

Судді ВС зазначають, що не погодившись із такими судовими рішеннями, Національний банк України, ПАТ «КБ «ПриватБанк» та Міністерство фінансів України подали до Вищого адміністративного суду України касаційні скарги, у яких, посилаючись на порушення судами норм матеріального і процесуального права, просять скасувати судові рішення першої та апеляційної інстанцій, ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог та закрити провадження у справі.

Вищий адмінсуд відкрив касаційні провадження за цими скаргами та ухвалою від 16 січня 2019 року призначив справ до розгляду в судовому засіданні.

Зазначається, що розгляд справи неодноразово відкладався, у засіданні за клопотаннями представників сторін оголошувалися численні перерви.

«За декілька днів до кожного судового засідання та в день проведення засідання в мережі Інтернет, в електронних засобах масової інформації та в соціальних мережах поширювалась інформація, спрямована на підрив авторитету судової влади, Верховного Суду та суддів Великої палати Верховного суду. Припущення авторів цих публікацій і дописів поєднуються з твердженнями про отримання суддями Великої палати Верховного суду неправомірної вигоди, змову з представниками позивачів, містять погрози», - повідомляють судді ВС.

Зазначається, що 16 березня 2020 року Велика палата ВС відкрила судові засідання у справі для громадськості, проте «співзасновник» політичної партії «Демократична сокира» поширив у мережі Інтернет, на думку суддів, недостовірну інформацію про перебіг цього засідання з використанням ненормативної лексики.

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Того ж дня під час судового засідання у справі люди з прапорами ФК «Динамо», а також члени партії «Демократична сокира» та її прибічники під приміщенням Верховного суду скандували гасла, озвучували вимоги до суду в конкретній справі.

«22 квітня 2020 року та сама партія та вказаний її «співзасновник» оприлюднили інформацію про те, що останній під час судового засідання 16 березня 2020 року став свідком злочину, який вчинили судді Великої палати Верховного суду, а також їхньої змови з представниками позивачів у справі (це може нібито підтвердити тим, що він це особисто бачив)», - інформують судді і наголошують, що така інформація не відповідає дійсності.

Судді ВС також заявляють, що 25 квітня партія «Демократична сокира» та інші особи оприлюднили інформацію про те, яким би мало бути рішення Великої палати ВС у справі, «якби у нас в країні суди від районного і аж до Верховного були б … чесними або взагалі були».

Того самого дня, зазначають судді, член наглядової ради AT «ПриватБанк», який є відповідачем у справі, у соціальній мережі Facebook оприлюднив заклик до суддів, які розглядають справу, «читати шикарну статтю», опубліковану на вебсайті «Дзеркало тижня», або «рахувати гроші».

За словами суддів, в останні дні перед судовим засіданням, призначеним на 27 квітня, в інтернеті активно поширювалась інформація для формування думки суддів і громадськості на користь позивачів, що є недопустимим.

Зокрема, згідно з повідомленням, у день засідання партія «Демократична сокира» поширила відеоінформацію про те, що судді відмовляються брати участь у судових засіданнях: «Скоріш за все, куплені судді відмовилися, і вони просто не зібрали кворуму, достатнього для рішення».

Вказано, що «співзасновник» партії того самого дня оприлюднив фото інсталяції біля будівлі Верховного суду, що принижує авторитет суду.

«23 квітня 2020 року свою позицію як позицію Офісу Генерального прокурора озвучила і генеральний прокурор, яка фактично протиставила судову владу суспільству та загалом державі. З виступу складається враження, що єдиним захисником суспільства та держави виступає прокуратура, яка вже визначила, хто у справі правий, а хто - ні. В умовах, коли навколо цієї справи очевидно проглядається збурювання громадських почуттів та намагання принизити суд, такі заяви навряд чи можуть вважатися прийнятними», – йдеться у повідомленні суддів ВС.

Судді Великої палати ВС вважають, що зазначені обставини є формою втручання в діяльність Верховного суду, способом впливу та тиску з метою ухвалення рішення на користь однієї зі сторін, та повідомляють про втручання у їх діяльність зі здійснення правосуддя для вжиття відповідних заходів.

Відповідно до ст. 73 закону України «Про Вищу раду правосуддя» вказане повідомлення внесено до реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

ВРП проведе перевірку викладених суддями фактів та ухвалить відповідне рішення.