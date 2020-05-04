Єврокомісія компенсує агровиробникам від 5 до 50 тисяч євро

Єврокомісія оприлюднила додаткові заходи, згідно з якими передбачається одноразова допомога сільськогосподарським виробникам, що зазнали збитків за економічними наслідками коронавірусу.

Відповідне повідомлення оприлюднене у понеділок на сайті Європейської комісії.

«Надзвичайні заходи, які були оголошені 22 квітня, включають використання приватних сховищ для тимчасового зберігання надлишків м’ясної та молочної продукції, а також тимчасові дозволи на заходи ринкової самоорганізації для стабілізації секторів, які зазнали особливо важкого удару. Додатково до цих ринкових заходів Єврокомісія пропонує дозволити країнам-членам використовувати фонди сільськогосподарського розвитку для виплати компенсацій фермерам та малим агропромисловим підприємствам на суму до 5 тисяч і до 50 тисяч євро відповідно», - йдеться у повідомленні.

Згадані надзвичайні ринкові заходи, які за станом на сьогодні вступили в силу, дозволяють виробникам брати участь у програмі тимчасового зберігання м’ясомолочної продукції у приватних сховищах на мінімальний період у 2-3 місяці і до максимального періоду у 5-6 місяців. Метою цих заходів є стабілізація на ринку цієї продукції, яка була спричинена падінням попиту та реалізації, що були обумовлені обмежувальними заходами. Гнучкі ринкові схеми дозволені також для виробників винної продукції, овочів та фруктів, оливок та оливкової олії, бджолярам тощо.

Крім того, Єврокомісія зробила виключення із правил щодо ринкової конкуренції ЄС для пом’якшення ринкових дисбалансів. Це стосується молочного сектору, вирощування квітів та виробництва картоплі. Такі виключення є тимчасовими та діятимуть протягом до 6 місяців максимум. При цьому Єврокомісія буде продовжувати постійний ринковий моніторинг, щоб не допустити погіршення ситуації.

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Пропозиції Єврокомісії щодо надання державам-членам права використовувати аграрні фонди для негайної підтримки постраждалих від кризи фермерів та малих сільськогосподарських підприємств ще мають бути підтримані рішенням Європейської Ради та Європейського Парламенту. Якщо ці пропозиції будуть підтримані, європейські агровиробники отримають негайну допомогу в обсязі від 5 тисяч до 50 тисяч євро додатково до тих фондів, що вже були передбачені ухваленими пакетами державної допомоги в умовах економічної кризи.