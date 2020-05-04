Аграрний фонд за І квартал отримав 54 мільйони валового прибутку

ПАТ «Аграрний фонд» за перший квартал 2020 року отримало 53,8 млн грн валового прибутку.

Про це повідомила пресслужба ПАТ «Аграрний фонд».

«Впродовж І кварталу 2020 року Товариством було реалізовано 47 тис. тонн зерна, 13 тис. тонн борошна та 85 тис. тонн мінеральних добрив за рахунок чого було отримано 53,8 млн грн валового прибутку», - йдеться у повідомленні.

Втім, за звітний квартал Аграрний фонд зазнав фактичного збитку, що було спричинено великими борговими та іншими невиконаними зобов’язаннями. Серед них значне кредитне навантаження та нарахування зобов’язань з податку на додану вартість при реалізації уцінених запасів. У компанії зазначають, що зростання курсу гривні призвело до виникнення від’ємної курсової різниці насамперед внаслідок переоцінки заборгованості по валютному кредиту в АТ «Укрексімбанк» у сумі 128,0 млн грн (у складі інших операційних витрат).

Також витрати на сплату відсотків по кредиту та супутніх витрат на супроводження та обслуговування кредитного договору становили 45,2 млн грн (у складі фінансових витрат). Зобов’язання з податку на додану вартість, нараховані при реалізації уцінених запасів, становили 45,8 млн грн (у складі інших операційних витрат).

У Аграрному фонді наголошують, що виникнення податкових зобов’язань зумовлено тим, що ведення фінансового-господарської діяльності попереднім керівництвом компанії призвело до неможливості здійснення продажу запасів Товариства через їх завищену вартість. Тому у грудні 2019 року було сформовано резерв уцінки запасів для приведення їх до ринкової вартості. При реалізації уцінених запасів нараховуються зобов’язання з податку на додану вартість на різницю між історичною вартістю закупівлі та чистим доходом від реалізації товару.

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За І квартал ПАТ "Аграрний фонд" погасило 413,5 млн грн кредитної заборгованості (в повному обсязі погашено кредитну заборгованість в АБ «Укргазбанк» на суму 181,0 млн грн та частково в АТ «Укрексімбанк» на суму 232,5 млн грн). Також було сплачено 7,5 млн грн штрафу за порушення попереднім керівництвом умов кредитного договору з АБ «Укргазбанк».