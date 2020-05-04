Настрої бізнесу знову погіршилися - Нацбанк

Індекс очікувань ділової активності підприємств у квітні 2020 року знизився нижче 30 пунктів, що свідчить про посилення песимістичних очікувань бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Настрої бізнесу через глобальну кризу та карантинні обмеження знову погіршилися. Індекс очікувань ділової активності підприємств, який НБУ розраховує щомісячно, у квітні вперше знизився нижче 30 пунктів. Будь-яке значення індексу нижче за 50 пунктів сигналізує про переважання песимістичних настроїв бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Песимістичні очікування посилилися фактично в усіх секторах економіки. Йдеться не тільки про сектор послуг, який найбільше постраждав від карантинних заходів, але й промисловість, будівництво, торгівлю. Усі компанії погіршили очікування щодо обсягів виробництва та продажів. Це стосується як тих підприємств, що працюють на внутрішньому ринку, так і експортерів.

Втім, послаблення карантинних обмежень, заплановане урядом на травень, має пожвавити ділову активність та поліпшити настрої бізнесу у поточному місяці.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин із метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин в Україні продовжено до 11 травня 2020 року.